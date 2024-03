Um acidente de trânsito foi registrado no final da manhã desta sexta-feira (08), na BR-158, entre Barra do Garças-MT e Bom Jardim de Goiás-GO. Segundo informações apuradas pela equipe da TV Cidade Barra, um motorista de 40 anos ficou ferido após perder o controle do veículo. Ele invadiu a pista contrária, bateu contra uma caminhonete e caiu em uma vala.

A Polícia Militar de Goiás foi acionada e o Corpo de Bombeiros de Mato Grosso socorreu o condutor. O homem é natural de Bom Jardim de Goiás.