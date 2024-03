Motorista de carreta fica preso às ferragens em acidente na Serra Tapirapuã

Um grave acidente foi registrado na tarde deste sábado (23) na Serra Tapirapuã, entre Tangará da Serra e Nova Olímpia. Segundo informações apuradas pela equipe da TV Vale, o motorista de uma carreta que transportava madeira seguia no sentido Tangará da Serra x Nova Olímpia quando perdeu o controle do veículo e desceu desgovernado pela pista.

A carreta parou às margens da pista e a carga ficou caída na MT-358. O motorista ficou preso às ferragens. O resgate da vítima foi feito pelo Corpo de Bombeiros com o apoio de equipes da Via Brasil e de ambulâncias do município de Nova Olímpia.

O homem foi socorrido e encaminhado com fratura na perna até a unidade hospitalar de Nova Olímpia. Equipes da Polícia Militar e Polícia Civil também estiveram no local do acidente.