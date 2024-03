Mulher é assassinada e corpo é encontrado em estado de decomposição; filhos achavam que a mãe estava dormindo

Uma jovem identificada como Lorrane Cristina Silva de Lima, 23 anos, morreu após ser atingida por golpes de faca, nesta quarta-feira (13), no bairro Pedregal, em Diamantino-MT. O corpo da vítima foi encontrado em estado de decomposição dentro da casa dela junto com os dois filhos pequenos, que acreditavam que a mãe estava dormindo. O principal suspeito é o companheiro da vítima.

De acordo com a Polícia Militar, a guarnição foi acionada com a informação de que duas crianças estavam trancadas dentro de uma casa. Os agentes foram até o imóvel com o Conselho Tutelar.

Uma das crianças disse para a PM que estava sem a chave para abrir o portão, que a mãe estava dormindo e o padrasto tinha ido comprar remédio. Os policiais então pularam o muro da casa e sentiram o mau cheiro em um dos cômodos.

Lorrane estava caída no chão do quarto, já morta. O corpo estava em estado de decomposição.

Ainda não se se sabe há quantos dias a vítima foi assassinada. Uma faca foi encontrada ao lado do corpo da vítima.

As crianças foram retiradas do local e encaminhadas para o Conselho Tutelar.

A Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) esteve no local e deu início aos trabalhos. O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para o exame de necropsia.

O companheiro da vítima é procurado pelo homicídio.

A Polícia Civil investiga o crime.