Mulher é presa em flagrante pela Força Tática com 56 quilos de maconha

Policiais militares da Força Tática do 7º Comando Regional prenderam uma mulher de 33 anos por tráfico de drogas, na madrugada do último domingo (03), em Brasnorte-MT. Com a suspeita, que se apresentou como integrante de uma organização criminosa, foram apreendidos 56 quilos de maconha.

De acordo com o boletim de ocorrência, a equipe da Força Tática recebeu informações, via setor de inteligência, sobre um grande carregamento de drogas que havia chegado na cidade de Brasnorte. Ainda segundo as informações, as drogas estavam sendo distribuídas na residência de uma integrante de facção criminosa.

As equipes policiais foram ao endereço e notaram uma movimentação suspeita, onde uma mulher estaria entregando um pacote para o ocupante de um veículo, que fugiu ao visualizar as viaturas policiais. A suspeita ficou em frente a casa, tentou dispensar o material e foi detida pela PM.

Com ela, foi encontrado o pacote que se tratava de um tablete de maconha. Questionada sobre o produto, a mulher disse que teria recebido ordens da organização criminosa para guardar e distribuir os entorpecentes e que o restante das drogas estava no interior da casa.

Os militares realizaram buscas dentro do imóvel e encontraram uma caixa contendo o restante das drogas, totalizando 56 quilos de entorpecentes. Diante do flagrante, a suspeita recebeu voz de prisão e foi conduzida à Delegacia de Brasnorte.