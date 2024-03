Na contramão, motociclista invade preferencial e bate em carro

Um motociclista de 22 anos ficou ferido após um acidente neste sábado (16), no cruzamento da rua José Barrica com a avenida Frei Servácio, no bairro Santa Cruz, em Rondonópolis-MT.

Conforme informações apuradas pela equipe da TV Cidade Record, o motociclista seguia pela contramão na rua José Barriga quando invadiu o cruzamento na avenida Frei Servácio e bateu em um carro Corolla.

Com a força do impacto, o condutor da moto foi arremessado. A equipe do SAMU

foi acionada e o jovem foi encaminhado para o Hospital Regional.

O motorista do carro permaneceu no local e prestou assistência.