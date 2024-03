Nova Era e Parque Universitário são os primeiros beneficiados no projeto Esgoto 100%

O Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis (Sanear) iniciou o programa de conclusão da rede de esgoto nas vias públicas que não foram contempladas nos projetos anteriores. As obras começaram no Parque Universitário e também no Residencial Nova Era e chegarão nos próximos meses a vários outros bairros da cidade.

Nesta quarta-feira (06), o presidente do Sanear, Paulo José Correia, visitou a obra no Residencial Nova Era acompanhado do presidente da Associação de Moradores, Ademarques Ivo de Almeida, conhecido como Abelha, e da ex-presidente Maria do Socorro Nascimento. As lideranças comunitárias disseram que a obra atende uma reivindicação antiga e agradeceram a Prefeitura e a direção do Sanear.

“Estamos construindo aqui 800 metros de rede para atender cerca de 200 famílias que ainda não contavam com o serviço de esgoto. Estamos cumprindo nosso compromisso e faremos isso em todos os bairros da cidade”, disse Paulo José.

A previsão é de que a obra no Nova Era seja concluída em três meses. Já no Parque Universitário os técnicos estimam em dois meses o prazo para a instalação de um tubo coletor de esgoto que atenderá toda a região.

Os dois investimentos fazem parte de um projeto maior orçado em cerca de R$ 5 milhões para atender localidade de mais de 20 bairros da cidade. Todas as obras já foram licitadas e devem ser concluídas até o fim deste ano.

A coleta e tratamento do esgoto tem efeitos positivos na proteção do meio ambiente, na prevenção de doenças e também na valorização dos imóveis. Atualmente mais de 91% do município conta com esgotamento adequado, o que torna Rondonópolis campeã em saneamento básico em Mato Grosso e referência nesta área para todo o país.