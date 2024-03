Novos comandantes assumem 5º BPM de Rondonópolis e 14ª CIPM de Força Tática

Foi realizada na tarde desta quinta-feira (21) a solenidade de passagem de comando do 5º Batalhão da Policia Militar de Rondonópolis e da 14ª Companhia Independente da Polícia Militar de Força Tática. O 5º BPM será comandado pelo tenente-coronel Wanderson da Silva Sá e a 14ª CIPM de Força Tática estará sob o comando do tenente-coronel Gleber Cândido.

O tenente-coronel Wanderson da Silva Sá esteve à frente do 5º BPM entre os anos de 2015 e 2016 e disse que pretende potencializar os serviços prestados pelo batalhão. “Em 2016 deixei essa equipe aqui e sempre senti vontade de retornar e dar continuidade aos projetos, aos programas que nós iniciamos naquela primeira passagem. A nossa ideia é sempre potencializar os serviços já prestados pelo 5º Batalhão e auxiliar assim o 4º Comando Regional e desta forma a Polícia Militar de uma forma geral. Nós vamos trabalhar no quesito operacional e também vamos trabalhar no quesito social. Nós entendemos que a Polícia Militar ela tem evoluído muito nos últimos tempos e o quesito social é um quesito que não pode ser deixado em partes”, afirma.

O tenente-coronel Gleber Cândido volta a comandar a 14ª CIPM de Força Tática após cerca de um ano e afirma que pretende ampliar a segurança pública da região. “A Força Tática vai atuar na repressão criminal aqui no município de Rondonópolis e toda a região do 4º CR, deixando com que o cidadão de bem se sinta muito mais seguro. Já aqueles que insistem em cometer crimes, nós vamos estar nas ruas pra combater eles e, no mínimo, encaminhá-los para o presidio da Mata Grande. Nós com certeza vamos encabeçar novamente os projetos como a Patrulha Rural georreferenciada e tocar ainda mais, porque a segurança no campo e na cidade também é responsabilidade da Força Tática”.

O tenente-coronel Lauro Márcio Osório da Silva deixa o comando do 5º BPM após quase um ano e quatro meses e avalia de forma positiva o período de trabalho. “Nós procuramos fortalecer esse vínculo da instituição com a sociedade, onde a gente sempre fala que ninguém é melhor do que a população para saber de seu anseio. A Polícia Militar vem fazendo a sua parte de manutenção da ordem pública. Nós conseguimos reduzir os índices de homicídio e furto, conseguimos aumentar a apreensão de entorpecentes, de arma de fogo, de mandado de prisão, então nós avaliamos como benéfica”, ressalta.