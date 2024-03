Operação Lei Seca termina com 16 motoristas presos e 34 veículos removidos

Operação Lei Seca que ocorreu na madrugada deste sábado (16.03), na Avenida Isac Póvoas, área central de Cuiabá, resultou na prisão de 16 pessoas, sendo 15 por conduzir veículo após consumo de álcool e uma por direção perigosa, ou seja, dirigir expondo a própria e outras vidas em perigo.

Das 15 prisões realizadas por consumo de álcool, 9 receberam agravantes de não possuir habilitação. No total, 155 veículos foram fiscalizados e 158 testes de alcoolemia aplicados(três deles em motoristas que assumiram a direção em substituição aos flagrados embriagados).

Essa operação, a 29ª edição deste ano, chegou ao final com 34 veículos removidos, sendo 33 carros e uma motocicleta. As multas totalizaram 56 e se dividiram entre 27 pelo consumo de álcool, 7 pela recusa do teste de alcoolemia, 9 por não apresentar a carteira de habilitação(CNH) e as demais por outros motivos diversos.

A operação Lei Seca é coordenada pela Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp-MT), por meio do Gabinete de Gestão Integrada (GGI-MT).

A ação contou com as equipes do Batalhão de Trânsito (BPMTran), Polícia Militar, Delegacia de Trânsito (Deletran) da Polícia Judiciária Civil, Departamento Estadual de Trânsito (Detran), Guarda Municipal, Corpo de Bombeiros (CBM-MT), Polícia Penal, Sistema Socioeducativo, Polícia Rodoviária Federal e Secretaria de Mobilidade Urbana (Semob).