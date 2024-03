Operação mira integrantes de facção criminosa no interior de MT

A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Dom Aquino-MT, deflagrou na manhã desta sexta-feira (08.03), a Operação Tabelião II, para cumprimento de nove mandados de busca e apreensão domiciliar com alvo em integrantes de uma facção criminosa que atua no município e região.

A operação integra os trabalhos da Operação Erga Omnes, deflagrada dentro do planejamento da Polícia Civil de Mato Grosso para combate a atuação de facções criminosas.

As ordens judiciais foram expedidas pela Justiça com base em investigações da Delegacia de Dom Aquino, que identificaram suspeitos de envolvimento com a prática de crimes de tráfico de drogas, homicídio e organização criminosa na cidade.

Durante as buscas foram apreendidos aparelhos celulares e um simulacro de arma de fogo.

Segundo a delegada de Dom Aquino, Anna Paula Marien Pereira, os aparelhos celulares apreendidos na operação serão encaminhados para perícia para extração de informações e continuidade das investigações.

“Com base nas informações colhidas será possível avançar nas investigações, conseguindo levantar novos elementos que liguem os suspeitos às práticas criminosas investigadas, assim como em outros crimes”, disse a delegada.