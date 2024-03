Operação mira investigados envolvidos em lavagem de dinheiro oriunda do tráfico de drogas

A Polícia Civil de Mato Grosso deflagrou nesta manhã (21.03) a Operação Follow The Money, coordenada pela Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Sinop, para o cumprimento de 136 ordens judiciais contra investigados envolvidos em lavagem de dinheiro oriunda do tráfico de drogas no município.

São cumpridos 56 mandados de busca domiciliar, 60 prisões temporárias, 17 ordens de bloqueios bancários, dois sequestros e cautela de veículos e a suspensão das atividades e doação de medicamentos de uma farmácia em Cuiabá.

Os mandados foram cumpridos em cidades de três estados – Mato Grosso (Alta Floresta, Colíder, Apiacás, Carlinda, Nova Bandeirantes, Cuiabá, Várzea Grande, Rondonópolis e Peixoto de Azevedo); Pará (Abaetetuba) e Mato Grosso do Sul (Campo Grande).

As ordens judiciais foram expedidas pela 5ª Vara Criminal de Sinop, após representação da Derf Sinop, baseada nas investigações realizadas pela equipe da unidade com o apoio do Núcleo de Inteligência da regional.

Apreensão de maconha em 2022

As investigações se desenvolveram a partir de uma apreensão de 400 tabletes de maconha, localizados pela Derf de Sinop, em uma chácara na zona rural da cidade, em julho de 2022.

A partir da localização da droga, a equipe da unidade especializada revelou um esquema de lavagem de dinheiro criado sustentado a partir do tráfico de drogas na cidade. Foi apurada a existência de empresas fantasma e também de empresas reais que dissimulavam o capital ilícito dando a aparência de licitude às transações.

Um DJ de Sinop era o responsável por fazer os repasses de valores. Ele é alvo de mandado de prisão. Esses valores eram destinados ainda a manter a ostentação de familiares de líderes da facção criminosa que atua no estado de Mato Grosso, que se encontram custodiados na Penitenciária Central do Estado.

São alvos da operação Follow the Money familiares do líder da organização criminosa em Sinop – esposa, cunhada e um irmão do líder. Além disso, o criminoso é alvo de buscas na cela da unidade prisional onde ele está detido.

Uma das empresas que realizavam a lavagem do dinheiro do tráfico é uma farmácia em Cuiabá, que teve as atividades suspensas judicialmente. Os medicamentos apreendidos serão doados à secretaria de saúde do município.

Efetivo mobilizado

A operação mobilizou 92 equipes de Delegacias da Polícia Civil nas cidades mato-grossenses onde serão cumpridos os mandados judiciais e apoio das Regionais de Sinop, Rondonópolis, Tangará da Serra, Pontes e Lacerda, Primavera do Leste, Juína e Nova Mutum; unidades da Diretoria de Atividades Especiais e da Diretoria Metropolitana e aeronave do Centro Integrado de Operações Aéreas de Segurança Pública (Cioaper).

A operação ainda contou com apoio investigativo da Diretoria de Inteligência e da Diretoria de Atividades Especiais (DRE, DRCI e GCCO).

Em Alta Floresta, o apoio da Regional e da Divisão de Roubos e Furtos da Delegacia do município foi fundamental para o cumprimento de 12 ordens judiciais oriundas da investigação da Operação Follow the Money.

Os delegados coordenadores da operação farão entrevista coletiva com a imprensa, às 9h30 desta quinta-feira, na Delegacia Regional de Sinop.