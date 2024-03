Operação prende dez condutores embriagados na madrugada deste sábado (23)

Dez motoristas foram presos por embriaguez ao volante durante a operação Lei Seca, que ocorreu simultaneamente em dois pontos da Avenida das Torres, em Cuiabá, na madrugada deste sábado (23). A fiscalização é coordenada pela Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp-MT), por meio do Gabinete de Gestão Integrada (GGI-MT).

Na ação realizada na avenida das Torres, na altura do bairro Santa Cruz II, sete motoristas foram presos alcoolizados. Uma pessoa também foi presa por porte de droga, desobediência e desacato e outra por uso de documento falso.

Também foram confeccionados 35 autos de infração de trânsito e realizados 76 testes de alcoolemia. Dos 75 veículos fiscalizados, 24 foram autuados e 24 removidos (22 carros e 2 motocicletas).

Já na mesma avenida, mas no perímetro do bairro Recanto dos Pássaros, foram três prisões por embriaguez. Neste ponto, 53 multas foram aplicadas e 101 pessoas passaram pelo teste do bafômetro. Os agentes também abordaram 97 veículos, autuaram 36 e removeram 28 (23 carros e 5 motos).

A ação contou com as equipes do Batalhão de Trânsito (BPMTran), Polícia Militar, Delegacia de Trânsito (Deletran) da Polícia Judiciária Civil, Departamento Estadual de Trânsito (Detran), Guarda Municipal, Corpo de Bombeiros (CBM-MT), Polícia Penal, Sistema Socioeducativo, Polícia Rodoviária Federal e Secretaria de Mobilidade Urbana (Semob).