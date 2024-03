Padrasto é preso pela Polícia Civil após espancar e causar lesões em enteado

Um homem de 64 anos foi preso pela equipe da Delegacia de Vila Rica, nesta segunda-feira (04) pelo crime de lesão corporal contra o enteado, de 11 anos.

A Polícia Civil foi comunicada na semana passada, quando a criança foi trazida por conselheiros tutelares e a Polícia Militar após a denúncia de que o menor tinha sido severamente agredido pelo padrasto.

A criança relatou que M.S.R. a agrediu com uma corda, que deixou diversas equimoses nas costas, lesões constatadas em exame pericial, e que não era primeira vez que ocorriam as agressões.

A equipe policial fez diligências na propriedade rural onde mora o investigado, mas ele não foi localizado na fazenda. A esposa dele e mãe da vítima disse à equipe no dia da denúncia que ‘não precisava de polícia aqui e que o marido só estava educando o filho’. Ela reforçou em depoimento na Delegacia de Vila Rica que o marido ‘sempre educa as crianças da casa’, mas que foi a primeira vez que bateu daquela forma no filho.

“A mãe demonstra normalidade com as rotineiras agressões perpetradas por seu marido, padastro da vítima”, reforçou o delegado Luiz Humberto Mendes, acrescentando que a mãe também é investigada pela omissão no crime de lesão corporal.

Após as diligências realizadas na semana, o delegado representou pela prisão preventiva do padrasto, que foi cumprida nesta segunda-feira, na zona rural do município.

O padrasto responde a outros procedimentos policiais em Vila Rica pelos crimes de ameaça, coação no curso do processo e descumprimento de medida protetiva.