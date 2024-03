‘Para minha família, o assunto terminou’, diz pai de Neymar ao negar empréstimo a Daniel Alves

O pai de Neymar divulgou na tarde desta quinta-feira (21) um cominicado oficial em que nega o empréstimo de cerca de R$ 5,4 milhões para Daniel Alves pagar a fiança à Justiça da Espanha e ser solto da cadeia.

Nas redes sociais, Neymar pai confirmou que emprestou dinheiro ao ex-jogador neste período em que ele está preso por acusação de estupro. Mas, após a condenação de Daniel, ele não emprestou.

“Como é do conhecimento de todos, em um primeiro momento, ajudei Dani Alves, sem nenhum vínculo com qualquer processo. Neste segundo momento, em uma situação diferente da anterior, em que a justiça espanhola já decidiu pela condenação, estão especulando e tentando associar o meu nome e do meu filho a um assunto que hoje não nos compete mais.”