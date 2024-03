PC cumpre 12 mandados em investigação sobre morte de empresária

Policiais civis da Delegacia de Chapada dos Guimarães cumpriram, na manhã desta sexta-feira (01.03), 12 ordens judiciais de busca e apreensão domiciliar e quebra de sigilo de dados telefônicos e telemáticos contra investigados pela morte da empresária Elaine Stelatto Marques.

Os mandados foram cumpridos em Cuiabá e e na região do Manso, em Chapada dos Guimarães. As diligências tiveram apoio de equipes da Delegacia Regional de Cuiabá, Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos e Delegacia do Estelionatos.

Durante o cumprimento dos mandados, cinco armas de fogo foram apreendidas – três revólveres e duas espingardas. Duas pessoas foram presas em flagrante pelo crime de posse irregular de arma de fogo – uma prisão ocorreu no bairro Araés, na capital, e a outra prisão na região do Manso. Um dos alvos é um pecuarista.

De acordo com o delegado Eugênio Rudy Júnior, que coordena as investigações, o objetivo das diligências é reunir novos elementos de informações que auxiliem a Polícia Civil no esclarecimento da morte da empresária. “Existem muitas lacunas nas versões dos envolvidos e as buscas nos auxiliarão no esclarecimento”, reforçou o delegado de Chapada dos Guimarães.

A empresária de 45 anos morreu, supostamente, depois de sair da embarcação em movimento e com uma corda amarrada na cintura foi para a água, quando se desequilibrou com as ondas e acabou se afogando.