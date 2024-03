PC mira grupo criminoso envolvido com o tráfico de entorpecentes na região de fronteira

A Polícia Civil, por meio da Delegacia Especial de Fronteira (Defron) e da Delegacia de Vila Bela da Santíssima Trindade-MT deflagraram na manhã desta segunda-feira (18.03), a Operação Vinculados para cumprimento de seis mandados de busca e apreensão contra um grupo criminoso envolvido com o tráfico de entorpecentes na região de fronteira.

A operação foi deflagrada após a apreensão de 440 tabletes de entorpecentes, entre pasta base e cloridrato de cocaína, realizada no último sábado em uma região de mata em Vila Bela da Santíssima Trindade, totalizando mais de 458 quilos de drogas.

A ação integra os trabalhos da Operação Protetor das Fronteiras e Divisas, deflagrada pela Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp) com objetivo de combater o tráfico de entorpecentes na região de fronteira.

Durante investigações, os investigadores da Defron e de Vila Bela da Santíssima Trindade realizaram o monitoramento de uma caminhonete L-200 Triton, após denúncias de que o veículo era utilizado para o tráfico de drogas.

Durante o monitoramento, os policiais acompanharam a caminhonete que se deslocou para a zona rural, nas proximidades da comunidade conhecida como “Oito”, observando que o veículo foi para um sítio e também para uma região de mata nas proximidades, levantando suspeitas, uma vez que o local não possuía casas, animais ou pasto por perto.

Após os suspeitos retornarem da região de mata, os investigadores conseguiram levantar suas identidades. Com base nas informações, os policiais foram até a região de mata, onde fizeram uma varredura e encontraram um buraco no chão com 15 fardos de entorpecentes, totalizando 104 tabletes de cocaína e 336 tabletes de pasta base.

Com a identificação dos envolvidos, foi representado pelos mandados de busca e apreensão contra os suspeitos, que foram deferidos pela Justiça e são cumpridos na manhã desta segunda-feira (18). Os trabalhos são realizados pelas equipes da Defron, Delegacia de Vila Bela da Santíssima Trindade, Delegacia de Jauru e Delegacia de Pontes e Lacerda.