PC prende suspeito e fecha ponto de armazenamento de drogas de facção criminosa

A Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf) de Primavera do Leste, desarticulou uma residência utilizada como ponto de armazenamento de drogas de uma facção criminosa, no final de tarde de sexta-feira (01.03), em ação que resultou na prisão em flagrante de uma pessoa, além da apreensão de entorpecentes, grande quantidade de dinheiro e apetrechos relacionados ao tráfico.

O suspeito de 22 anos possui diversas passagens por envolvimento com o comércio de entorpecentes e foi novamente atuado em flagrante por tráfico de drogas.

A ação integra a Operação Erga Omnes deflagrada dentro do planejamento da Polícia Civil de Mato Grosso para combate à atuação de facções criminosas no estado.

As diligências iniciaram após denúncias sobre uma residência no bairro Padre Honesta, que era utilizada para gaurdar entorpecentes pertencentes a uma facção criminosa. Com base nas informações, os policiais da Derf Primavera do Leste foram até o local e ao se aproximarem da lateral da residência, sentiram o forte odor de entorpecente.

Em continuidade ao monitoramento, os policiais observaram uma mesa com expressiva quantidade de maconha, balança de precisão e uma faca utilizada para divisão da droga para comercialização. Diante das evidências, os policiais realizaram a abordagem na residência, onde além das drogas e apetrechos relacionados ao tráfico, localizaram mais de R$ 2,3 mil em dinheiro, caderno de anotações do comércio de drogas e munições calibre 38.

Todo material ilícito encontrado no local foi apreendido e o suspeito conduzido à delegacia, onde após ser interrogado pelo delegado Honório Gonçalves, foi autuado em flagrante por tráfico de drogas, sendo posteriormente colocado à disposição da Justiça.