PC realiza fiscalizações e reúne comunidade ribeirinha para orientações para preservação do meio ambiente

A Polícia Civil, em planejamento da Diretoria de Atividades Especiais e por meio da Delegacia Especializada do Meio Ambiente, deflagrou na última semana a Operação Remanso, com foco na atividade ostensiva e fiscalizadora para preservação dos rincões mato-grossenses, passando a empregar a filosofia de polícia comunitária com a política de aproximação e orientação.

Com a deflagração da operação, a equipe de policiais da Dema realizou encontro com lideranças da comunidade das Conchas, localizada às margens do Rio Cuiabá na cidade de Barão do Melgaço.

Na reunião, foi transmitindo conhecimento sobre o atual e último ponto de debate: a cota zero e também realizada a troca de ideias com os ribeirinhos, ouvindo suas necessidades e conscientizando-os sobre a importância da preservação do ecossistema do Pantanal.

Ao final do encontro, os participantes da comunidade deram seu depoimento e se mostraram agradecidos pelos trabalhos desenvolvidos pela Dema durante a operação

.

A delegada titular da Dema, Liliane Murata, destacou a importância da Delegacia navegar por todo território fluvial do estado de Mato Grosso levando conscientização e ao mesmo tempo uma advertência contundente frente ao combate aos crimes ambientais. “Por meio deste contato direto com a comunidade, recebemos o reconhecimento importante e motivador para continuidade no desenvolvimento dos trabalhos de preservação”, disse a delegada.