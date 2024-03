Pesquisa aponta que 49% das empreendedoras de MT abriram o próprio negócio em busca de liberdade e autoestima

Para 49% das mulheres empreendedoras de Mato Grosso, a busca pela liberdade e autoestima estão entre os principais motivos que as levaram a abrir o próprio negócio. 38% das mulheres ouvidas também citam a necessidade financeira como motivação para empreender. Os dados são da pesquisa ‘Empreendedorismo Feminino em Mato Grosso’, realizada pelo Sebrae/MT (Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Estado de Mato Grosso).

Atualmente, existem cerca de 9 milhões de mulheres empreendedoras no Brasil. O número equivale a 41% do universo de donos de negócios. Mato Grosso possui cerca de 164 mil mulheres empreendedoras, o que corresponde a 37% do total de empreendedores.

Ainda de acordo com a pesquisa, as principais barreiras enfrentadas pelas mulheres ao iniciar o próprio negócio são: concorrência acirrada (39%), falta de experiência (22%), vendas de produtos e serviços (20%), falta de capital (17%) e dupla jornada (16%).

A diretora Superintendente do Sebrae/MT, Lélia Brun, explica que o levantamento foi elaborado para identificar as barreiras enfrentadas por mulheres empreendedoras para propor ações estratégicas de fortalecimento do empreendedorismo feminino no estado.

“Com a pesquisa sabemos quais são os principais desafios relacionados ao processo de empreender que essas mulheres mato-grossenses enfrentam, para que assim a gente possa cada vez mais elaborar soluções de fortalecimento para o público feminino, que geralmente esbarra em dificuldades em comum, como a concorrência acirrada, conciliar carreira e maternidade, dupla jornada, entre outros aspectos. Para fortalecer este público, o Sebrae/MT oferece programas, serviços, soluções e produtos, que além de ajudar a reduzir as dificuldades, também apresentam mais oportunidades”, disse a Superintendente.

Ainda de acordo com a pesquisa, 52% das mulheres atuam no setor de comércio, 43% no setor de serviços e 4% na indústria. Os principais setores administrados pelas empreendedoras mato-grossenses são: 23% no ramo de alimentos e bebidas, 20% em roupas e vestuário, 16% em higiene e cosméticos, 13% em artesanato e economia criativa, 12% em saúde e bem-estar, 5% em transporte e logística, e 5% em materiais de construção.

Das mulheres que empreendem em casa, 72% ouvidas pela pesquisa têm filhos, o que representa a dupla jornada entre a maternidade e o trabalho. Sandra Araújo, proprietária de uma loja de brownies, começou a empreender para ganhar o próprio dinheiro e estar mais próxima dos filhos.

“Eu comecei do zero, por escolha própria e por necessidade. Eu precisava ganhar meu próprio dinheiro e cuidar dos meus filhos. Decidi empreender devido à necessidade de estar acompanhando o crescimento dos meus filhos de perto para não ter que deixá-los com terceiros ou deixar em escolas o dia inteiro. Comecei a fazer bolos e vender para parentes, amigos, conhecidos e vizinhos. Depois comecei a produzir os brownies e deixar em pontos de revenda. Dessa forma eu estaria ajudando na renda da família e estaria acompanhando meus filhos mais de perto”, afirma a empreendedora.