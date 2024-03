Piloto morre após avião agrícola cair em área rural

Um piloto de avião morreu na tarde deste sábado (23), em uma área rural de Lucas do Rio Verde, após a aeronave que ele pilotava cair. Segundo informações, o avião agrícola Cesna Aircraft A188B caiu em uma plantação de milho por volta das 14h.

O piloto identificado como Higor Viana, de 30 anos, morreu preso aos destroços da aeronave. Segundo informações da Agência Nacional de Viação Civil (Anac), o avião pertence a uma empresa particular e estava em situação regular.

Equipes do Corpo de Bombeiros estiveram no local para fazer o resgate do piloto. Após o resgate, o corpo da vítima foi entregue para a Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) para os procedimentos legais. A Polícia Judiciária Civil investiga o caso.