PM é acionada após menina de 1 ano dar entrada no PA Infantil com sinais de abuso sexual

Uma menina de apenas 1 ano, 8 meses e 11 dias deu entrada no PA Infantil com sinais de violência sexual, nesta quinta-feira (7), em Rondonópolis-MT.

A equipe médica acionou a Polícia Militar (PM) com a informação de que foi observado sinais de abuso sexual contra a menina. A mãe da vítima disse à PM que a filha ficou aos cuidados da avó para que ela e o esposo fossem trabalhar. Ao encontrar com a filha, a menina disse a mãe que estava com dor na barriga e que diante da situação a menina foi encaminhada ao hospital.

A mulher disse ainda que a filha esteve por alguns dias com as partes íntimas assadas e que ela não soube identificar a causa.

A enfermeira da unidade notou que as parte íntima da criança estava sangrando. A menina foi atendida pelo médico que pediu para que a PM fosse acionada, por se tratar de suspeita de estupro.

A equipe do Conselho Tutelar foi acionada e compareceu no hospital. O caso é investigado.