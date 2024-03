PM prende homem por violência doméstica e apreende arma de fogo e 58 munições

A Polícia Militar prendeu em flagrante um homem de 31 anos pelos crimes de violência doméstica e ameaça, na noite deste domingo (17), em Sinop-MT. Na ação, a PM localizou e apreendeu uma pistola e 58 munições da arma de fogo.

De acordo com o boletim de ocorrência, uma mulher de 35 anos procurou a sede do 11º Batalhão de PM para denunciar ter sido agredida pelo marido. Segundo a vítima, as agressões teriam iniciado após o casal retornar para Sinop após passarem o dia em um município vizinho.

Em depoimento, a mulher relatou que no trajeto para casa o suspeito começou a ficar nervoso sem motivo aparente e sacou uma arma de fogo, dando tiros para cima, com o carro em movimento.

A vítima disse que durante a volta para casa, foram acionados para auxiliarem um casal de amigos, que estava em outro carro, sem combustível. Neste momento, ainda de acordo com a mulher, o suspeito teria iniciado agressões físicas dando socos e empurrões, que causaram lesões na mulher.

O suspeito também ordenou que a mulher deixasse o veículo e a abandonou na estrada. A vítima conseguiu fazer contato com sua irmã, que a encaminhou diretamente à sede do 11º BPM para realizar a denúncia.

Diante das informações obtidas, a Polícia Militar foi até a residência do casal e encontrou o suspeito no local, que recebeu voz de prisão em flagrante. Em buscas pelo imóvel, a PM encontrou uma caixa contendo 58 munições, carregadores e uma faca.

Ao ser questionado sobre a arma de fogo utilizada para ameaçar a esposa, o suspeito disse que o objeto estava na casa de um parente. Os militares foram até o endereço informado pelo suspeito e apreenderam uma pistola de calibre .9mm.

O homem foi conduzido à Delegacia de Sinop, com o material apreendido, para registro da ocorrência e demais providências.