PM recupera joias roubadas durante assalto a relojoaria e dois são presos

Dois homens de 18 e 28 anos foram presos pela Polícia Militar (PM) nesta segunda-feira (18), em Arenápolis-MT. Eles são suspeitos de participação em um crime de roubo que aconteceu em uma relojoaria, no bairro Jardim Boa Esperança, em Denise-MT. A PM recuperou parte das joias que foram roubadas.

Conforme informações da PM, cerca de cinco suspeitos estavam em um carro Gol prata.

Os policiais realizaram um bloqueio na saída de Arenápolis sentido a Denise no intuito de deter os suspeitos.

Durante rondas na cidade, os militares avistaram o carro suspeito que deu apoio ao roubo.

Foi feita a abordagem e os dois suspeitos foram presos.

A PM também encontrou dentro do carro vários produtos oriundos do roubo no município de Denise.

Diante dos fatos, os materiais foram apreendidos e os homens presos.