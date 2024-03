Polícia Civil apreende 100 tabletes de cocaína transportados em caminhão de carga

Cem tabletes de cocaína que eram transportados em uma carreta bitrem foram apreendidos pela Polícia Civil, na noite de segunda-feira (04.03), na Rodovia dos Imigrantes em ação da Delegacia Especializada de Repressão a Entorpecentes (DRE). O motorista, de 24 anos, responsável pelo transporte da carga ilícita foi autuado em flagrante por tráfico de drogas majorado.

A ação integra os trabalhos da Operação Erga Omnes deflagrada dentro do planejamento da Polícia Civil de Mato Grosso para combate à atuação de facções criminosas no estado.

As investigações iniciaram após a equipe da DRE receber informações de que o motorista de uma carreta estava transportando grande quantidade de entorpecentes para o estado de Goiás, passando por um trecho conhecido por ser utilizado para o transbordo de drogas.

Com base nas informações levantadas, os policiais da Delegacia de Entorpecentes se deslocaram até a Rodovia dos Imigrantes, nas proximidades do Posto Marajó, onde visualizaram uma carreta bitrem com as características do veículo alvo da investigação, sendo realizada a abordagem do condutor, que tentou reagir, mas foi contido pelos policiais.

No interior do veículo, foi possível identificar cinco bolsas com diversas peças inteiras de pasta base de cocaína e de cloridrato de cocaína, totalizando 100 tabletes da droga. O material ilícito foi apreendido e o suspeito conduzido à delegacia, onde após ser interrogado pelo delegado André Rigonato, foi autuado em flagrante por tráfico de drogas majorado.