Polícia Civil prende 2 homens por violência doméstica e sexual em Primavera do Leste

A Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Defesa da Mulher, Criança e Idoso do município de Primavera do Leste, efetuou a prisão de dois homens nesta semana, em ações inseridas na Operação Átria.

Na segunda-feira (11), foi preso em flagrante um homem pelo cometimento de violência doméstica. A vítima é do Estado do Paraná, e foi para Primavera do Leste (MT) para se afastar do ex-esposo.

Porém o agressor veio para Mato Grosso atrás da mulher, e passou a persegui-lá. O suspeito adentrou na casa da vítima, estuprou a ex-mulher e ainda a impediu de sair do imóvel, além de coagir e ameaçar matar os filhos do casal.

No entanto, a mulher conseguiu escapar e procurou ajuda na Delegacia Especializada de Defesa da Mulher, Criança e Idoso.

Após registro do boletim de ocorrência, os policiais civis com apoio da equipe da Derf de Primavera do Leste, localizaram o suspeito, que ao ser abordado tentou resistir a prisão.

Ele foi conduzido até a Delegacia Especializada de Defesa da Mulher, Criança e Idoso, interrogado e autuado em flagrante delito. Após a confecção dos autos, o preso foi colocado à disposição da Justiça.

Outra ação

Na terça-feira (12.03), um condenado do Estado do Rio Grande do Sul, foi preso pela Polícia Civil de Mato Grosso, na terça-feira (12.03), no município de Primavera do Leste (231 km ao sul de Cuiabá).

O foragido estava com o mandado de prisão por estupro de vulnerável, expedido pelo juízo da Comarca de Sapiranga (RS).

O homem foi condenado pelo crime ocorrido no ano de 2013, em uma escola, onde era professor de viola. Na época, ele tentou beijar a vítima, e diante da negativa da criança, ele forçou o beijo e ainda praticou atos libidinosos.

No ano de 2019 o criminoso foi condenado pela Justiça, sendo somente preso nesta terça-feira (12).

Operação Átria

Planejada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, a Operação Átria foi deflagrada em todo país no dia 1º de março, nas 27 unidades da federação.

Em Mato Grosso, a Coordenadoria de Enfrentamento à Violência Contra a Mulher e Vulneráveis, da Polícia Civil, é responsável pela organização das atividades da operação nas 15 regionais do estado, com a integração das unidades policiais.