Polícia Civil prende autor de homicídio que matou vítima a facadas em Primavera do Leste

O autor de um homicídio em que a vítima foi morta a facadas em Primavera do Leste foi preso em flagrante pela Polícia Civil, nesta quinta-feira (14), durante diligências ininterruptas realizadas pela equipe da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), do município.

O suspeito de 52 anos foi autuado em flagrante por homicídio qualificado. As investigações apontam que o crime teve motivação passional.

O crime que vitimou Suelso Rosa Ferreira, de 48 anos, ocorreu na terça-feira (12), quando a vítima foi assassinada com golpes de faca em sua residência. Segundo informações de populares, um homem foi visto saindo da casa da vítima pela janela e em seguida fugiu em uma bicicleta.

Assim que foi acionada dos fatos, a equipe da Divisão de Homicídios de Primavera do Leste iniciou as investigações, conseguindo identificar o autor do crime. Com as informações da identidade do suspeito, os policiais realizaram diligências ininterruptas para sua captura.

Durante os trabalhos, os policiais receberam informações de que o suspeito estava circulando próximo ao seu local de trabalho, sendo montada campana na região, que resultou na abordagem e prisão em flagrante do suspeito.

Questionado, ele confessou a autoria do crime e disse que estava no local para pegar o dinheiro do seu salário, pois pretendia deixar a cidade.

Diante dos fatos, o suspeito foi conduzido à Delegacia de Primavera do Leste, onde após ser interrogado pelo delegado Eric Martins, foi autuado em flagrante, sendo posteriormente colocado à disposição da Justiça.

“Toda equipe se empenhou bastante para prisão do suspeito e esclarecimento do crime, revezando em campanas em locais em que o homicida poderia estar”, disse o delegado.