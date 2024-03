Polícia Civil prende motociclista que apalpava partes íntimas de mulheres em Rondonópolis

Um suspeito de cometer crimes de importunação sexual foi preso na manhã desta sexta-feira (1º) por policiais civis da Delegacia Especializada de Defesa da Mulher de Rondonópolis. A Polícia Militar auxiliou na prisão do jovem. Segundo o delegado Fernando Fleury, o suspeito de cometer inúmeros crimes de importunação sexual nos últimos 30 dias tem pelo menos cinco ocorrências já registradas pelas vítimas.

“Os investigadores perceberam alguns elementos em comuns entre as ocorrências. O suspeito utilizava a mesma motocicleta vermelha, as vestimentas, o capacete e o mesmo modus operandi, ou seja, ele se aproximava de motocicleta das vítimas, que na maioria das vezes também estavam de motocicleta, e apalpava as partes íntimas dessas vítimas. Com a imagem do último crime, que foi ontem à tarde, os policiais conseguiram na manhã já identificar, localizar e prender o suspeito”, disse o delegado.

O suspeito foi preso em flagrante e três vítimas já o reconheceram. De acordo com o delegado, com base nas imagens captadas em relação aos crimes anteriores, também foi possível verificar que os objetos apreendidos tem relação com os crimes.

Outras vítimas ainda não foram identificadas e o delegado alerta sobre a importância da denúncia. “É importante que uma eventual vítima procure a Delegacia Especializada de Defesa da Mulher e comunique imediatamente sobre uma situação semelhante. Os crimes foram cometidos em bairros diversos de Rondonópolis, só que todos eles na maioria das vezes no final da tarde”, afirma.

A Delegacia Especializada de Defesa da Mulher de Rondonópolis fica localizada na avenida Jaime Fernandes Costa, 1390, Vila Aurora II. O telefone para contato é o (66) 3423-1754.