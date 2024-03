Polícia Civil prende suspeito de matar vítima a facadas durante festa

O autor de um homicídio ocorrido no município de Acorizal, em que a vítima foi esfaqueada durante uma festa, teve o mandado de prisão cumprido pela Polícia Civil, na tarde desta terça-feira (26), após investigações conduzidas pela equipe da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cuiabá.

As investigações iniciaram no dia 10 de setembro de 2023, após a equipe da DHPP ser acionada para atender a liberação do corpo de Leonardo da Silva Ferreira, no Hospital Municipal de Cuiabá. A vítima foi a óbito em razão de perfurações de arma branca (faca), ocorridas no mesmo dia, no município de Acorizal. A vítima chegou a ser socorrida, porém não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade de saúde.

Segundo as investigações da DHPP, a vítima e suas irmãs estavam em uma festa na Comunidade de Baús, a cerca de nove quilômetros de Acorizal, quando o suspeito, conhecido na região por envolvimento em diversos crimes, passou a provocar a vítima insistentemente com esbarrões e empurrões.

Em determinado momento das provocações, a vítima reagiu e empurrou o seu desafeto, momento em que o suspeito o ameaçou com a frase “hoje eu vou te furar”. O suspeito então se dirigiu para um terreno próximo, pegou algum objetivo e em seguida chamou a vítima para o lado de fora do evento, onde passaram a discutir.

Durante a desavença, o suspeito desferiu um golpe de faca contra o pescoço da vítima, que conseguiu se esquivar, porém posteriormente, foi atingida com outros golpes na região do abdômen. O suspeito chegou a ser atingido com uma cadeirada por familiares da vítima e em seguida fugiu do local.

Com base nas investigações, foi representado pelo mandado de prisão do suspeito, que foi deferido pela Justiça e cumprido nesta terça-feira (26), em uma empresa na região da Estrada da Guia.

As investigações apontaram ainda que o suspeito tem vínculo com facção criminosa, ostentando diversas passagens criminais por crimes contra o patrimônio praticados com violência e grave ameaça à pessoa da vítima e também sem violência.