Polícia fecha central de distribuição de drogas e causa prejuízo de mais de R$ 288 mil ao crime

A equipe da Força Tática, grupo de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (RAIO) e Agência Regional de Inteligência (ARI) da Polícia Militar (PM) fecharam um depósito de drogas e causaram um prejuízo ao crime organizado de R$ 288.400,00 durante uma operação, nesta quinta-feira (29), em um sítio, em Tangará da Serra-MT. Um homem foi preso e deve responder por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo.

Os policiais apreenderam 76 tabletes substância análoga a maconha, 6 tabletes de substância análoga a pasta base, 2 tabletes de substância análoga a cloridrato de cocaína, 1 espingarda adaptada cal. .22 e 5 munições cal. .22.

O galpão na propriedade rural era utilizado para a separação e distribuição de drogas.

Conforme informações da PM, o prejuízo é de R$ 140.400,00 de maconha, R$ 108.000,00 de pasta base cocaína e R$ 40.000,00 de cloridrato de cocaína.

Segundo informações apuradas pela equipe da TV Vale, a ação começou após a equipe da ARI receber a informação de que havia chegado em Tangará da Serra uma grande quantidade de drogas de uma facção criminosa do Rio de Janeiro. A informação também era que a droga estava escondida em uma região de chácaras.

Com base em informações da ARI, as equipes de Força Tática e RAIO, interceptaram o carregamento de drogas da facção criminosa. O suspeito foi abordado e confessou um grande estoque no sítio.

As equipes localizaram os entorpecentes em tambores que estavam enterrados.

Ainda conforme a Polícia, o suspeito já possui um histórico criminal voltado a invasões de terras. O indivíduo e os materiais apreendidos foram encaminhados para a Delegacia de Polícia.

A Polícia também investiga a possibilidade da propriedade rural ser utilizada para o esconderijo de carros roubados.