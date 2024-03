Polícia Militar apreende 465 quilos de cocaína após queda de aeronave

A Polícia Militar apreendeu na tarde desta terça-feira (19) 465 quilos de substância análoga à cocaína em Vila Bela da Santíssima Trindade-MT. As drogas foram localizadas no interior de uma aeronave que caiu na zona rural do município. A apreensão causou prejuízo de R$ 15 milhões ao crime organizado.

Por volta de meio-dia, a equipe da 3ª Companhia de PM recebeu informações sobre uma aeronave que havia sofrido uma queda, em uma propriedade rural. Nenhum tripulante foi encontrado no local do acidente e nem nas proximidades. Nas buscas pelo interior da aeronave, os militares encontraram 15 pacotes contendo tabletes de entorpecentes.

Os policiais retiraram todo o material e fizeram a contagem do conteúdo, que totalizou a quantia de 465 quilos de drogas, distribuídos em 450 tabletes.

Diante da situação, todo o entorpecente foi encaminhado para a sede da PM no município, onde foi registrado o boletim de ocorrência. Os destroços da aeronave serão levados posteriormente para a sede da Polícia Federal, em Cáceres.