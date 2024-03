Polícia Militar apreende adolescente em flagrante com tabletes de maconha

Um adolescente de 17 anos foi apreendido em flagrante pela Polícia Militar de Sinop por tráfico de drogas, na noite desta sexta-feira (15.03). Na ação, tabletes de substância análoga, que seriam vendidos pelo suspeito, foram apreendidos pela PM.

Conforme o boletim de ocorrência, o Grupo de Apoio (GAP) do 11º BPM foi acionado para verificar uma denúncia de grande movimentação de usuários de drogas, no bairro Jardim das Violetas. Segundo as informações, um menor infrator seria o responsável por guardar e traficar os entorpecentes a mando de uma facção criminosa.

No endereço da denúncia, os militares constataram a movimentação e realizaram abordagem ao suspeito. O menor infrator tentou fugir para o quintal da residência, mas não resistiu e se entregou aos policiais.

Ao lado do suspeito estava um buraco onde estavam escondidos os cinco tabletes de maconha e porções da mesma droga e uma balança de precisão. Ao ser perguntado sobre as drogas, o menor confirmou os fatos da denúncia e que utilizava a residência para vender os entorpecentes.

O adolescente foi apreendido e conduzido para a Delegacia de Sinop, com o material apreendido, para registro da ocorrência e demais providências.

Disque-denúncia

A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, por meio do 190, ou disque-denúncia 0800.065.3939.