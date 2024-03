Polícia Militar prende três pessoas após tentativa de roubo a garagem de veículos

Três pessoas foram presas na tarde desta terça-feira (19) após uma tentativa de roubo a uma garagem de veículos, no bairro Santa Cruz, em Rondonópolis-MT. Segundo informações da Polícia Militar, os três envolvidos possuem passagens criminais por roubo, furto e tráfico de drogas. Duas armas de fogo foram apreendidas.

A Polícia Militar foi acionada e a equipe encontrou as vítimas do roubo deitadas no chão do estabelecimento comercial. Além das agressões, os suspeitos obrigaram as vítimas a fazer transferências via pix. Uma das transferências foi no valor de R$ 60 mil.

Além das armas, a polícia recuperou alianças e aparelhos celulares que estavam nos bolsos dos suspeitos. Uma das vítimas relatou que os três homens faziam ameaças durante o crime.

Os três indivíduos foram presos e levados à 1ª Delegacia de Polícia.