Policiais desaparecem após embarcação naufragar no Rio das Mortes

Dois policiais militares desapareceram na manhã desta sexta-feira (1º) durante operação no Parque Estadual do Araguaia, no Rio das Mortes, próximo à divisa com o estado do Tocantins. Segundo informações, três pessoas estavam na embarcação que afundou. Até o momento, apenas o gerente do Parque Estadual do Araguaia, que é servidor da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema), conseguiu alcançar a margem do rio e se salvar. Ele era o único que usava colete salva-vidas.

Os dois policiais do Comando Regional de Vila Rica, identificados como Sargento Helidiony e Soldado Teixeira, estavam sem coletes salva-vidas durante a operação. Em determinado ponto, a embarcação naufragou. Ainda não há informações sobre a causa do naufrágio.

O barco e alguns pertences policiais foram encontrados. Imagens registradas na quinta-feira (29) por um dos PMs mostram que a região foi atingida por fortes chuvas. Buscas começaram a ser realizadas para localizar os dois policiais que estavam em operação pela Coordenadoria de Unidades de Conservação.