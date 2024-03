Policiais penais fazem campana de monitoramento e apreendem vários materiais deixados por drones

Uma ‘Operação de Campana’, montada nesta quinta-feira (07) na Penitenciária Major PM Eldo de Sá Correia, conhecida como Mata Grande, em Rondonópolis-MT, resultou na apreensão de vários materiais ilícitos que são jogados por drones na unidade. Entre às 21h30 e 3h da manhã, oito pacotes foram interceptados.

A operação começou pela manhã com equipes distribuídas no espaço interno e externo, para observarem as possíveis movimentações aéreas, que começaram a noite.

Os voos foram interceptados antes de chegarem aos destinos, que seriam raios 2 e 3. Não houve captura de drones, já que estavam em uma altura considerável.

Nos pacotes foram apreendidos dois tabletes de substancia aparentando ser maconha, um tijolo de substancia aparentando ser maconha, oito fones de ouvido, nove aparelhos celulares, aparelho de videogame, uma bateria, cabos USB, papelotes para cigarro e durepox.