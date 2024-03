Rondonópolis consolida liderança em saneamento e mantém destaque no Centro-Oeste

Levantamento feito a partir dos dados coletados pelo IBGE no Censo 2022 mostra que o município de Rondonópolis tem o melhor sistema de saneamento básico do estado e continua como referência nesta área para região Centro-Oeste do país. A cidade ostenta índices que confirmam a universalização dos serviços de coleta de lixo, abastecimento de água e coleta e tratamento de esgoto, ficando à frente de capitais como Goiânia, Cuiabá e Campo Grande.

Conforme o relatório 97,5% da população de Rondonópolis tem coleta de lixo, enquanto a rede de água alcança 99,8% e 91,6% dos moradores tem um serviço de esgoto adequado. O IBGE mostra também que 99,73% da população tem banheiro em casa. Entre os municípios com mais de 200 mil habitantes na região Centro Oeste, apenas Brasília (DF) e Rio Verde (GO) tem percentuais equivalentes (veja quadro abaixo).

“É um resultado muito positivo, fruto do empenho de toda a equipe e da decisão política da nossa gestão de priorizar o saneamento. Continuamos trabalhando para ampliar os serviços, acompanhando o acelerado crescimento da nossa cidade”, disse o presidente do Sanear, Paulo José Correia

O presidente da autarquia destacou ainda que os números se referem a 2022 e que atualmente a realidade é ainda melhor. “Este levantamento não inclui os quase 90 quilômetros de redes de água e esgoto que fizemos no ano passado contemplando vários bairros novos e comunidades da zona rural”, disse ele ressaltando que em 2024 começaram também as obras para interligar à rede de esgoto todas as vias públicas urbanas que ficaram fora dos projetos anteriores.

O levantamento do IBGE utiliza dados obtidos a partir de visitas domiciliares e entrevistas feitas com moradores das zonas urbanas e rurais. A metodologia foi desenvolvida pelo próprio instituto, o que explica a diferença de rankings utilizados por outras instituições como o Sistema Nacional de Informações Sobre Saneamento (SNIS) e o Instituto Água e Saneamento – onde Rondonópolis aparece ainda melhor.

O saneamento básico tem impacto direto na qualidade de vida, nos indicadores de saúde e na proteção do meio ambiente. Ele também torna a cidade mais atrativa para investimentos privados, permitindo que o município se desenvolva mais rapidamente e de forma sustentável.