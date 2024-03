“Rondonópolis tem apenas duas viaturas do Samu para atender entre 60 e 80 ocorrências diárias”, declara vereadora

A presidente da Comissão de Saúde da Câmara Municipal, vereadora Marildes Ferreira, voltou a fazer denúncias sobre a situação das viaturas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de Rondonópolis nesta quarta-feira (20). A vereadora alega que apenas duas viaturas estão atendendo no município. Outras denúncias sobre o mesmo assunto já foram feitas anteriormente.

“A situação das viaturas do Samu de Rondonópolis é preocupante, porque o Samu é urgência e emergência, ele é para salvar vidas. E quando se fala em salvar vidas, não pode se perder tempo. Hoje, por conta dessa questão das viaturas, apenas duas viaturas estavam rodando com mais de 60 a 80 chamadas diárias. Dessas duas viaturas, uma delas estava sem condições de rodar, o que inclusive coloca em risco a vida desses trabalhadores dentro da viatura e também do próprio paciente”, disse Marildes Ferreira.

Segundo a vereadora, Rondonópolis precisa de, no mínimo, cinco viaturas para atender todas as ocorrências com rapidez e qualidade.

“Eu já fiz requerimento cobrando, eu já falei pessoalmente, eu já usei a tribuna da Câmara várias vezes, já usei a imprensa para que chegue essas informações, mas sempre existe uma justificativa que as viaturas estão em manutenção na oficina, falta de orçamento, não tem liberação de orçamento. Eu digo, enquanto presidente da Comissão de Saúde desta Casa, eu não aceito mais esse tipo de justificativa. Está demorando para atender as pessoas que sofrem acidente. Nós precisamos priorizar o que de fato é necessário dentro da saúde de Rondonópolis”, ressaltou.

Em nota, a Secretaria de Saúde, por meio da Prefeitura de Rondonópolis, respondeu que todas as viaturas estão rodando normalmente. “Teve uma situação de viatura que baixou, mas a Secretaria providenciou a manutenção necessária e, no final deste dia (20), todas as viaturas necessárias para funcionamento regular da instituição estavam rodando. São quatro viaturas, sendo três básicas e uma avançada. Ou seja, não temos nenhum tipo de registro de situação de prejuízos à população em decorrência da ausência dessa viatura que baixou. Teve a questão de ter ficado duas atendendo, mas foi resolvido em pouco tempo”, afirma o documento.