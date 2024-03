Sanear assina contrato com a Coomser para manutenção da rede de esgoto

A Cooperativa de Trabalho e Serviço de Rondonópolis (Coomser) seguirá responsável pelo serviço de manutenção da rede de esgoto em Rondonópolis nos próximos cinco anos. O novo contrato foi assinado nesta segunda-feira (25) pelos presidentes do Sanear, Paulo José Correia, e da Cooperativa, Mário Sérgio Magalhães Pereira.

A vitória da Coomser na licitação realizada pelo Sanear foi comemorada pelos cooperados e é vista pela direção da autarquia como uma garantia da qualidade na prestação desses serviços no município.

“Entendemos que se hoje temos o melhor saneamento do Centro Oeste e somos considerados referência para o país devemos muito à essa equipe”, disse Paulo José. “Temos gestores compromissados com a população, uma equipe técnica reconhecida pela excelência e a atuação desses cooperados que realizam o trabalho focados no bem-estar dos cidadãos. Essa junção de fatores explica o nosso sucesso”, completou.

Para o presidente da Coomser a renovação do contrato também serve de incentivo aos trabalhadores, que podem atuar com mais tranquilidade e planejar a execução das atividades de modo a acompanhar o crescimento da cidade nos próximos anos. “Essa estabilidade é fundamental para que possamos investir cada vez mais no aprimoramento”, destacou Mário Sérgio.

A Coomser foi fundada em 1996 por ex-funcionários da extinta Sanemat e tem hoje 480 cooperados ativos. No ano passado a Cooperativa realizou mais de 16 mil operações no setor de esgoto, envolvendo serviços como reparos, desobstrução, ligações, substituição, limpeza e monitoramento de elevatórias, emissários e tubulações instaladas em toda a cidade.

A cerimônia de assinatura do contrato contou com a participação das diretorias do Sanear e da Coomser, secretário municipais, vereadores e também lideranças comunitárias e cooperados.