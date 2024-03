Sanear firma parceria com lideranças comunitárias para monitorar ações emergenciais durante reforma de Reservatório

O Sanear vai contar com o apoio dos presidentes de associações de moradores de bairro nas ações emergenciais visando o abastecimento de água durante a reforma do Reservatório Buriti. A parceria foi confirmada em reunião realizada na tarde desta sexta-feira (08) e vai permitir mais transparência e agilidade às estratégias adotadas pela autarquia.

“Foi uma conversa franca. Queremos que a população saiba o que está acontecendo, as medidas tomadas e também contribua com sugestões e informações. Essa união ajudará a minimizar os transtornos neste período”, disse o presidente do Sanear, Paulo José Correia.

O Reservatório Buriti tem capacidade para armazenar dois milhões de litros de água e ajuda no abastecimento de mais de vinte bairros. Ele foi esvaziado na última terça-feira (06) para uma manutenção regular, mas a equipe técnica detectou falhas na estrutura e orientou que ele fosse inteiramente reformado para evitar o risco de desabamento.

Os líderes comunitários foram informados que a obra será concluída em cerca de 20 dias e neste período a região receberá água das redes que abastecem outros pontos da cidade. A interligação das redes foi finalizada hoje com uma obra realizada na Avenida Goiânia, no Conjunto São José.

A equipe do Sanear alertou que poderá haver intermitência no fornecimento, mas o abastecimento estará garantido em todos os bairros por pelo menos 12 horas seguidas diariamente. O Sanear também vai compartilhar as informações sobre pressão na rede de água e contará com o apoio das lideranças no monitoramento dos resultados.

“Ficou bem esclarecido. Eles explicaram o que está sendo feito e vou passar as informações para a nossa comunidade. Agora é estar juntos e acompanhar o processo”, disse Glória Maciel, presidente da Associação de Moradores do João de Barro.

O vereador Inspetor Gerson, que preside a Associação de Moradores do Conjunto São José, considerou as explicações satisfatórias e elogiou o diálogo. “Saímos daqui com uma solução plausível para evitar interrupções prolongadas no fornecimento de água. Outra boa notícia é que o Sanear já está se preparando para perfurar um novo poço que havíamos solicitado para a nossa região”, destacou.

Além de Glória Maciel e do Inspetor Gerson, participaram da reunião os presidentes das associações de moradores do jardim Tropical, Jean Luis Santos; do Nova Era, Ademarques ‘Abelha’ de Almeida; do Jardim Liberdade, João Moto Taxi; e também Antonio Biriba, que preside a associação dos bairros Carlos Bezerra e Edelmina Querubin. Além desses bairros, as medidas vão beneficiar as comunidades do Jardim Copacabana, Carvalho, Jardim Kênia, Jardim Tropical, Residencial Buriti, Jardim Mirassol, Jardim Eldorado, Dinalva Muniz, Jardim Serra Dourada, Jardim São Bento e Jardim Progresso.