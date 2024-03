Sanear participa de evento na Praça Brasil e destaca importância do Dia do Consumidor

A Praça Brasil, no centro de Rondonópolis, foi o local escolhido para celebrar o Dia do Consumidor, comemorado nesta sexta-feira (15). A programação organizada pelo Procon contou com a participação de vários órgãos da Prefeitura, Sanear e também de representantes da OAB, ACIR, Faculdade de Direito da Uniasselvi e Energisa.

As atividades foram realizadas ao longo do dia com a prestação de serviços gratuitos de revisão de tarifas de água e energia, consulta de CPF, esclarecimentos de dúvidas e também orientação jurídica sobre questões relacionadas ao consumo.

“Nossa equipe também recebeu denúncias e sugestões. O objetivo principal foi orientar os consumidores sobre a proteção dos seus direitos”, disse a coordenadora do Procon, Luana Teixeira Soares.

O presidente do Sanear, Paulo José Correia, disse que a participação na ação reforça o compromisso com a transparência e a defesa dos direitos da população. Durante a programação na Praça Brasil, os representantes da autarquia registraram reclamações e prestaram serviços como a emissão de segunda via, troca de titularidade e cadastro no programa ‘Tarifa Social’.

“O Sanear já oferece um atendimento diferenciado aos seus clientes nas unidades comerciais e foi pioneiro ao destacar um servidor exclusivamente para agilizar as audiências no Procon. Fazemos questão também de participar de eventos como este para que a população conheça seus direitos e saiba como utilizá-los”, destacou.

O Dia do Consumidor é comemorado oficialmente no Brasil desde o ano de 1983, como forma de lembrar os direitos dos consumidores e incentivar práticas mais justas por parte das empresas.

A data faz uma alusão a um discurso feito no dia 15 de março de 1962pelo então presidente dos EUA, John Kennedy, alertando para a necessidade da criação de órgãos e legislação específica visando garantir aos cidadãos informações adequadas, segurança e o livre direito de escolha na hora de adquirir produtos e serviços.