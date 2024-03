Seduc divulga lista final de inscritos para curso gratuito de Libras

A Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso (Seduc) divulgou a lista final dos aprovados para o curso de Língua Brasileira de Sinais (Libras). A relação foi publicada no site do Centro de Apoio e Suporte à Inclusão da Educação Especial do Estado de Mato Grosso (Casies) – acesse AQUI.

Ao todo, 400 vagas foram disponibilizadas, sendo 60% destinadas a profissionais da educação, incluindo professores, gestores educacionais e demais profissionais da área, e 40% para toda a comunidade. Essas vagas gerais foram preenchidas em menos de três horas após a liberação para cadastro.

Os candidatos que fizeram a inscrição online, mas não a confirmaram presencialmente no Casies, foram automaticamente excluídos do curso, conforme previsto no regulamento.

Há, ainda, 50% de cadastro de reserva, destinado para as últimas pessoas que se inscreveram e não conseguiram garantir uma vaga. Caso haja desistência, esses candidatos serão chamados por ordem de inscrição.

Curso gratuito

As aulas de Libras são presenciais. Elas começam na próxima segunda-feira (18.03) e vão até 12 de julho de 2024, com duração de três horas, uma vez por semana. No final, serão totalizadas 50 horas de curso. As aulas serão realizadas na Escola Estadual Professor Antônio Cesário Figueiredo Neto, no centro de Cuiabá.

Para ser aprovado no final do curso, será necessário completar 75% de frequência da carga horária, com alcance mínimo de nota sete nas atividades.

Em caso de dúvidas, acesse o edital AQUI.