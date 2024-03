Suspeito de ameaça é preso pela PM com três espingardas e uma pistola

Policiais militares do 11º Batalhão prenderam um homem de 38 anos pelos crimes de ameaça e porte ilegal de arma, no final da noite do último domingo (03), em Sinop-MT. Na ação, a PM apreendeu três espingardas, uma pistola, uma faca e munições.

Conforme o boletim de ocorrência, a equipe do 11º BPM recebeu denúncia de uma mulher que afirmou ter sido ameaçada por um homem armado. Segundo a vítima, o suspeito seria seu vizinho e morava em uma casa aos fundos de sua residência, onde possuía outras armas de fogo.

Os militares se deslocaram ao endereço informado e entraram em contato com a vítima, que indicou onde o suspeito residia. No local, a PM se deparou com dois homens, que não souberam informar o paradeiro do suspeito.

Na continuidade das buscas, os policiais notaram uma movimentação estranha próxima de uma caminhonete e localizaram o suspeito escondido embaixo do veículo, com uma pistola de calibre .9mm em mãos.

O homem foi detido e revelou onde estavam outras armas. Foram apreendidas mais três espingardas, munições e uma faca. Diante do flagrante, o suspeito foi conduzido à Delegacia de Sinop, com o material apreendido, para registro da ocorrência e demais providências.