Suspeito de matar esposa a facadas é indiciado por feminicídio, estupro e ocultação de cadáver

José Edson Douglas Galdino Santos, de 25 anos, suspeito de matar Lorrane Cristina Silva de Lima, 23 anos, foi indiciado por feminicídio, estupro e ocultação de cadáver. O inquérito foi concluído pela Polícia Civil (PC), nesta terça-feira (26). No dia do crime o suspeito também deixou os filhos de Lorrane trancados com o corpo da mãe. O feminicídio aconteceu no começo deste mês, em Diamantino-MT.

O inquérito foi encaminhado ao Poder Judiciário. Atualmente, José Edson está preso no Pará.

O delegado informou que já solicitou a transferência do suspeito para Diamantino.

O CRIME

Lorrane Cristina foi encontrada no dia 13 de março na casa onde morava no bairro Pedregal, em Diamantino-MT. Ela morreu após ser atingida por golpes de faca.

O corpo da vítima foi encontrado em estado de decomposição junto com os dois filhos pequenos, que acreditavam que a mãe estava dormindo.

De acordo com a Polícia Militar, a guarnição foi acionada com a informação de que duas crianças estavam trancadas dentro de uma casa. Os agentes foram até o imóvel com o Conselho Tutelar.

Uma das crianças disse para a PM que estava sem a chave para abrir o portão, que a mãe estava dormindo e o padrasto tinha ido comprar remédio. Os policiais então pularam o muro da casa e sentiram o mau cheiro em um dos cômodos.

Lorrane estava caída no chão do quarto, já morta. O corpo estava em estado de decomposição.

MOTIVAÇÃO

As investigações da Polícia Civil apontam que José Edson teria cometido o crime para conseguir usar a digital da vítima e desbloquear o celular dela.

Após cometer o feminicídio, o suspeito fugiu com o aparelho da mulher.

Ainda de acordo com a PC, o indivíduo morava com a vítima há três semanas e tem passagem por perseguição contra uma ex-namorada, que tem medida protetiva.

O casal vivia na companhia dos filhos de Lorrane, de 7 anos e de 5 anos, que têm transtorno do espectro autista.

A família da vítima disse à polícia que o suspeito era uma pessoa ciumenta.

