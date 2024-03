Um trabalhador de 56 anos ficou ferido após cortar o pescoço ao tentar arrumar o freio de um ônibus, na manhã desta sexta-feira (15), na avenida Bandeirantes, Vila Santa Catarina, em Rondonópolis-MT.

Conforme informações, o homem foi arrumar o freio do ônibus quando acabou sendo atingido por uma peça no pescoço. Ele teve um corte de cerca de 7 centímetros no pescoço.

A equipe do SAMU foi acionada e o homem foi encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA).