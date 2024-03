Trânsito no trecho do Portão do Inferno ficará liberado a partir desta sexta-feira (08)

A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Sinfra-MT) informa que o trânsito na MT-251, no trecho do Portão do Inferno, ficará liberado a partir desta sexta (08), em meia pista e operando no esquema pare e siga, apenas para veículos leves.

Em caso de chuvas, a pista será bloqueada imediatamente, seguindo protocolo estabelecido pela equipe técnica da Pasta.

Caso seja necessário, um novo cronograma de trabalho para realização de serviços emergenciais poderá ser definido. As informações serão sempre divulgadas nos sites da Sinfra-MT e da Secretaria de Estado de Comunicação do Governo de Mato Grosso.

A Sinfra ressalta que o tráfego na região é permitido apenas para veículos leves, sendo que, em caso de bloqueios, a rota indicada é ir pelas BRs 163 e 070 até Campo Verde e, de lá, seguir pela MT-140 e MT-251 até Chapada dos Guimarães.

A Pasta ainda reforça que o local é monitorado 24 horas pelas equipes técnicas da Sinfra, Defesa Civil e Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp), por meio das câmeras de videomonitoramento do Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp), e que avisos luminosos informam aos motoristas sobre a liberação ou não do trânsito na região.