Três pessoas ficam feridas após acidente no Anel Viário; vítima presa às ferragens

Três pessoas ficaram feridas após uma colisão envolvendo um caminhão e um Fiat Toro, na noite deste sábado (2), no Anel Viário, na entrada do Distrito Campo Limpo, em Rondonópolis-MT. Uma das vítimas ficou presa às ferragens.

Conforme informações, o condutor do Toro seguia pelo Anel Viário quando foi

surpreendido pelo motorista do caminhão que entrou na rodovia e provocou a batida.

Com a força do impacto, os motoristas e o passageiro do caminhão ficaram feridos. O passageiro ficou preso às ferragens.

Duas viaturas do SAMU compareceram na ocorrência.

A vítima presa às ferragens foi retirada pelos Bombeiros.

As três vítimas foram encaminhadas para o Hospital Regional.