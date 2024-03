Três suspeitos de estuprar brasileira na Índia confessam crime

Três dos quatro presos suspeitos de estuprar uma turista brasileira, com nacionalidade espanhola, na Índia, confessaram o crime às autoridades locais, de acordo com informações do Ministério das Relações Exteriores. O ato teria sido praticado por sete homens. A vítima e seu marido, que é espanhol, foram espancados e tiveram alguns pertences roubados.

Em nota, o Itamaraty disse que tem buscado prestar toda a assistência consular cabível à brasileira. “Imediatamente após tomar conhecimento dos fatos, a embaixada do Brasil em Nova Delhi procurou contato com a cidadã e as autoridades locais. Paralelamente, diante da informação da dupla nacionalidade, a embaixada do Brasil coordenou-se com a embaixada da Espanha, que informou estar prestando assistência consular às vítimas”, diz o comunicado.

O crime ocorreu em Dumka, no estado de Jharkand, no nordeste do país. O casal tem uma página nas redes sociais com milhares de seguidores onde compartilham imagens viajando de moto em diferentes países do mundo. Desde julho do ano passado, os dois vêm percorrendo a Índia.

Eles denunciaram o ocorrido à polícia local. Segundo noticiado pela imprensa local, quatro envolvidos no crime já foram presos. As vítimas também receberam atendimento médico no país. “Minha boca está destruída”, contou o homem espanhol em vídeo gravado no hospital e divulgado pela internet.

Nas redes sociais, a embaixada da Espanha na Índia compartilhou uma mensagem sobre o episódio. “Devemos estar unidos em nosso compromisso pela eliminação da violência contra a mulher em todo o mundo”.