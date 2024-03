Tribunal de Justiça afasta prefeito de Cuiabá do cargo por seis meses

O prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro (MDB), foi afastado do cargo pelo desembargador Luiz Ferreira da Silva, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT), sob a acusação de organização criminosa. A informação foi confirmada pelo Ministério Público de Mato Grosso (MPMT), nesta segunda-feira (04).

Emanuel é investigado por envolvimento em um esquema criminoso na Secretaria Municipal de Saúde. O afastamento se deu por meio de um pedido do Ministério Público Estadual (MPE), por meio do Núcleo de Ações de Competências Originárias (Naco), e foi assinado pelo promotor de Justiça Carlos Zarour.

De acordo com o TJ, o prefeito pode ingressar com Agravo Interno na Turma de Câmaras Criminais Reunidas. Ele tem prazo de 15 dias para interpor recurso após ser intimado. A investigação segue sob sigilo e a cidade deve ficar sob o comando do vice-prefeito, José Roberto Stopa (PV).