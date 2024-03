Última semana de fevereiro traz recuo no preço da cesta básica

A cesta básica em Cuiabá apresentou retração de 1,9% na última semana de fevereiro sobre a semana anterior, interrompendo uma sequência de quatro semanas de alta e atingindo, com isso, um custo médio de R$ 771,22. O recuo de R$ 14,97 no valor nominal está atrelado, principalmente, às variações do tomate e da batata, mais outros seis itens que mostraram baixa. Conforme levantamento do Instituto de Pesquisa e Análise da Fecomércio Mato Grosso (IPF-MT), o preço atual voltou a ficar 0,38% menor que o observado no mesmo período do ano passado, quando estava em R$ 774,26.

O presidente da Fecomércio-MT, José Wenceslau de Souza Júnior, destaca o impacto dos hortifrutis na redução do custo do mantimento. “Após algumas semanas de alta, o recuo nos preços do tomate e da batata contribuíram na diminuição semanal do custo da cesta básica, deixando, inclusive, com valor menor no comparativo anual, diante de questões de sazonalidade e clima”.

Segundo análise do IPF-MT, a queda de 10,37% no custo da batata, diminuindo seu patamar médio para R$ 8,75/kg em Cuiabá, pode estar atrelado à diminuição das chuvas nas regiões produtoras, impactando na colheita e na disponibilidade do tubérculo.

Outro item com forte recuo no preço médio foi o tomate, de 10,03%, atingindo valor médio R$ 8,22/kg, o que pode ter relação com uma temperatura mais alta, favorecendo a maturação do fruto e o aumento de sua oferta nas gôndolas de mercados.

Já o óleo de soja apresentou variação negativa de 1,70% no seu preço médio, custando 6,46/900ml esta semana. A quinta queda consecutiva do item, que acumula retração de 6,35% no período, pode estar relacionada com a boa disponibilidade do produto no estado, assim como impactos de produção do grão de insumo e o comportamento do mercado internacional da cadeia.

O superintendente da Fecomércio-MT, Igor Cunha, ressalta as variações de preço dos alimentos no comparativo anual. “As variações dos custos dos alimentos que compõem a cesta são expressivas, com destaque para a batata com alta de 41,99% e o óleo de soja com queda de 18,04%. Cabe também destacar o arroz, que permanece com preço atual mais de 30% superior ao mesmo período do ano passado.”

Essas variações colocam o mantimento, levando-se em consideração a média mensal do mês de fevereiro, com valor de R$ 778,36, o que é 0,49% maior que o mesmo valor para o mês de 2023.