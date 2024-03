Vereador apresenta Projeto de Lei para instituir ‘Dia do Patriota’ em Rondonópolis

O vereador Paulo Schuh apresentou um Projeto de Lei para instituir o ‘Dia do Patriota’ no calendário oficial de Rondonópolis. O Projeto de Lei foi o único apresentado por Paulo Schuh na sessão desta quarta-feira (06).

Em fevereiro deste ano, Paulo Schuh apresentou o Projeto de Lei que instituiu o dia 28 de julho como o ‘Dia Municipal do Antigomobilismo’ em Rondonópolis. O projeto foi aprovado e sancionado.

Em dezembro de 2023, o vereador apresentou o Projeto de Lei que instituiu o dia 29 de novembro como o ‘Dia Municipal do Personal Trainer’. A proposta do vereador também foi aprovada e sancionada no município.