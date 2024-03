Vila Operária vai ganhar nova sede e centro operacional do Sanear

A Vila Operária, maior e mais importante distrito do município, vai ganhar uma nova sede comercial e também um centro operacional do Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis Terezinha Silva de Souza (Sanear). O investimento foi confirmado pelo presidente da autarquia, Paulo José Correia, durante mutirão no último fim de semana.

“O Sanear já oferece atendimento pleno de água, esgoto, coleta de resíduos e coleta seletiva em todos os bairros da Vila Operária. Agora trazemos mais essa boa notícia, que é a construção de uma sede moderna e imponente para a comunidade”, afirmou.

Paulo José explicou que os estudos estão adiantados e a expectativa é que a obra comece nos próximos meses, logo após o processo licitatório. O projeto arquitetônico será inspirado no Centro Comercial inaugurado no ano passado na região central, com toda a estrutura para suportar o desenvolvimento da Vila Operária nos próximos anos.

Junto à sede comercial funcionará o centro operacional, com um equipes e maquinário próprios. O objetivo é reduzir custos e agilizar a realização de obras e serviços de manutenção na região.

“Estaremos ainda mais próximos da população, reduzindo o tempo de resposta e estabelecendo novos canais de comunicação com o cidadão”, ressalta Paulo José.

A nova estrutura será erguida no terreno onde já funciona a unidade do Sanear na Vila Operária. A expectativa é que tudo fique pronto até o final deste ano.