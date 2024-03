Wellington Fagundes preside audiência pública para debater educação midiática

O senador Wellington Fagundes (PL/MT) presidiu, nesta quinta feira (29), na Comissão de Educação, Cultura e Esporte (CE) do Senado Federal, uma audiência pública para debater o papel da educação midiática no combate à desinformação e no fortalecimento da democracia. O evento reuniu especialistas em educação, comunicação e tecnologia para discutir os desafios e as perspectivas para a educação midiática no Brasil.

“Quem conhece o interior do Brasil sabe que há professores que ainda não contam com equipamentos básicos para usar em sala de aula. Muitos ainda não sabem lidar com as novas tecnologias de educação, e esses conhecimentos deveriam constar na educação básica dos professores”, afirma Fagundes, que ressaltou ainda importância da tecnologia ainda mais depois da pandemia.

O representante da UNESCO no Brasil, Alexander Le Voci Sayad, destacou a importância da educação midiática para o desenvolvimento de uma sociedade mais crítica e informada. Ele citou na Audiência Pública a experiência de outros países que já implementaram políticas públicas de educação midiática e os resultados positivos que foram obtidos.

O senador Wellington Fagundes que presidiu a Audiência de forma remota, chamou a atenção para os desafios e perspectivas para a educação midiática no Brasil, entre eles estão a falta de recursos humanos e materiais, a necessidade de formação de professores e a resistência de alguns setores da sociedade. “Este encontro hoje foi um passo importante para a educação no Brasil e as diferentes perspectivas apresentadas aqui por especialistas, só contribuirão para construirmos políticas públicas para que possamos garantir acesso de todos à educação midiática”, ressalta o senador.